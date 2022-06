Lollipop Chainsaw powróci! James Gunn wspomina grę przy okazji jej 10. urodzin

fot. materiały prasowe

W czerwcu 2012 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 pojawiło się Lollipop Chainsaw. Była to gra akcji, za której stworzenie odpowiadał Goichi Suda oraz studio Grasshopper Manufacture, a scenariusz współtworzył James Gunn. Nie osiągnęła ona co prawda sukcesu na miarę największych gigantów branży, ale sprzedała się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy i doczekała się grona wiernych fanów. Teraz, po 10 latach od premiery, doczekaliśmy się informacji, że produkcja o cheerleaderce walczącej z hordami zombie powróci, choć nie wiadomo w jakiej formie.

Ujawnił to Yoshimi Yasuda, szef nowego zespołu Dragami Games, będącego częścią Kadokawa Corporation. Trudno powiedzieć, co dokładnie dostaniemy: może chodzić zarówno o sequel, jak i remaster lub remake pierwszej części, przygotowany z myślą o współczesnych sprzętach do gier.

https://twitter.com/yasudaD5/status/1536826749623095296

Z okazji 10. urodzin marki przypomniał o niej również James Gunn.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1536043893732454401

