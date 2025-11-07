Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Samuraj kontra dzikie plemię w XIII wieku. Zwiastun szalonego filmu akcji

Lone Samurai to film, który zmienia gatunek kina samurajskiego. Zwiastun zapowiada akcyjniak, w którym samotny wojownik musi stawić czoło dzikiemu plemieniu na odciętej od cywilizowanego świata wyspie. Co wiemy o tym widowisku?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Lone Samurai fot. materiały prasowe
Reklama

Lone Samurai to film akcji, który został wyreżyserowany przez amerykańskiego filmowca Josha C. Wallera. Zapowiadany jest jako tytuł, który zmienia podejście do kina samurajskiego, pokazując je jednocześnie od intymnej perspektywy jednostki po brutalną akcję, wyzwalającą emocje. Czy tak jest rzeczywiście? Opinie o filmie są bardzo entuzjastyczne, a miał on premierę na festiwalu Beyond Fest 2025. Chyba jeszcze nie widzieliśmy samuraja na odseparowanej od świata wyspie, w zupełnie innej części Azji i walczącego z dzikim plemieniem.

Lone Samurai - zwiastun

Lone Samurai - opis fabuły

Historia rozgrywa się w XIII wieku. Kiedy brutalny i lekkomyślny ronin przeżywa katastrofę statku, budzi się na odseparowanej od cywilizacji wyspie, która według niego może być opuszczona. Nie ma ujścia dla trawiącego go gniewu, a duchy przeszłości nie dają mu spokoju. Zaczyna myśleć, że szlachetna śmierć z własnej ręki może być dla niego najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Kiedy jednak zostaje pojmany przez dzikie plemię kanibali, do których ta wyspa należy, włącza się jego instynkt przetrwania. Dochodzi do walki o życie.

Lone Samurai - obsada

Główną rolę samuraja gra japoński aktor znany jako Shogen. Natomiast wodza i najlepszego wojownika plemienia gra doskonale znany fanom kina akcji Yahan Ruhian, którego widzieliśmy w serii Raid oraz w Johnie Wicku 3.

Lone Samurai - premiera w USA odbędzie się 12 grudnia, w kinach i w sklepach VOD. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension
-

Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension ma datę premiery. Dodatek zniesie dotychczasowy limit poziomu!

2 Solo Leveling - 2. sezon
-
Plotka

Zamiast 3. sezonu powstanie film? Nowe doniesienia o anime Solo Leveling

3 1. Powrót Luke'a Skywalkera
-

Brak trylogii Star Wars od Riana Johnsona to wina Ostatniego Jedi i fanów? "Nie, absolutnie nie"

4 Marvel 1943: Rise of Hydra
-

Marvel 1943: Rise of Hydra się spóźni. Na początku 2026 roku nie zagramy w ten tytuł

5 Coś - film z 1982 roku
-

Powstanie kontynuacja kultowego horroru? Pierwsza część do dziś śni wam się po nocach

6 CRKD Drums
-

Fani gier rytmicznych się doczekali! Powstanie nowa perkusja do Rock Band i Guitar Hero

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV