Samuraj kontra dzikie plemię w XIII wieku. Zwiastun szalonego filmu akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Lone Samurai to film akcji, który został wyreżyserowany przez amerykańskiego filmowca Josha C. Wallera. Zapowiadany jest jako tytuł, który zmienia podejście do kina samurajskiego, pokazując je jednocześnie od intymnej perspektywy jednostki po brutalną akcję, wyzwalającą emocje. Czy tak jest rzeczywiście? Opinie o filmie są bardzo entuzjastyczne, a miał on premierę na festiwalu Beyond Fest 2025. Chyba jeszcze nie widzieliśmy samuraja na odseparowanej od świata wyspie, w zupełnie innej części Azji i walczącego z dzikim plemieniem.

Lone Samurai - zwiastun

Lone Samurai - opis fabuły

Historia rozgrywa się w XIII wieku. Kiedy brutalny i lekkomyślny ronin przeżywa katastrofę statku, budzi się na odseparowanej od cywilizacji wyspie, która według niego może być opuszczona. Nie ma ujścia dla trawiącego go gniewu, a duchy przeszłości nie dają mu spokoju. Zaczyna myśleć, że szlachetna śmierć z własnej ręki może być dla niego najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Kiedy jednak zostaje pojmany przez dzikie plemię kanibali, do których ta wyspa należy, włącza się jego instynkt przetrwania. Dochodzi do walki o życie.

Lone Samurai - obsada

Główną rolę samuraja gra japoński aktor znany jako Shogen. Natomiast wodza i najlepszego wojownika plemienia gra doskonale znany fanom kina akcji Yahan Ruhian, którego widzieliśmy w serii Raid oraz w Johnie Wicku 3.

Lone Samurai - premiera w USA odbędzie się 12 grudnia, w kinach i w sklepach VOD. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.