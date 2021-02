Lost And Found - Amazon pracuje nad nową komedią. Gina Rodriguez i Zachary Levi w obsadzie

fot. Amazon

Lost And Found to nowa zapowiedziana przez Amazona komedia. W głównych rolach zobaczymy Ginę Rodriguez oraz Zachary'ego Levi, zaś Steve Pink zajmie się reżyserią produkcji. Scenariusz komedii napisze Steve Pink wraz z Jeffem Morrisem.

O czym opowie komedia Lost And Found? Głównym bohaterem będzie nieustępliwy prawnik, który łączy swoje siły z oderwanym od światka wyrzutkiem, by znaleźć zapominany skarb zakopany nieopodal rzeki Mississippi.

W gronie producentów Lost And Found znaleźli się Zachary Levi wraz ze swoim studio Wyldwood, Gina Rodriguez oraz Molly Breeskin z I Can and I Will Productions oraz Steve Pink.

Przypomnijmy, że Gina Rodriguez ostatnio wystąpiła w Kajillionaire Focus Features, dostępnej na Netflixie komedii romantycznej Ktoś wyjątkowy oraz filmie Wystrzałowa Miss. Wcześniej zagrała w Żywioł. Deepwater Horizon czy Anihilacja z Natalie Portman i Jennifer Jason Leigh. Zachary Levi zaś ma na koncie udział w takich produkcjach jak Shazam!, Thor: Mroczny świat czy Thor: Ragnarok.