Lost Judgment - powstaje serial na podstawie gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SEGA

Japoński serwis Nikkan Gendai poinformował o planach stworzenia serialu na podstawie gry Lost Judgment. Na ten moment są to jednak nieoficjalne informacje i SEGA, będąca właścicielem praw do marki, w żaden sposób się do nich nie odniosła. Radzimy więc podchodzić do tego z pewnym dystansem.

Zgodnie z tym, co opublikowano na łamach Nikkan Gendai, serial tworzony jest dla Asahi Television, a jego tymczasowy tytuł (może on ulec zmianie) to Sabakarezaru, czyli tłumacząc na język polski: "Nieosądzony". To nawiązanie do pełnego, japońskiego tytułu gry - Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku. Jedno ze źródeł, na które powołuje się serwis, dodaje, że w planach jest również stworzenie filmu.

W roli głównej najprawdopodobniej wystąpiłby znany z gry Takuya Kimura. Jeśli tak by się stało, to byłoby to pierwsze potwierdzenie jego dalszego udziału w projektach związanych z marką Judgment. Warto bowiem przypomnieć, że jego losy zostały postawione pod znakiem zapytania z uwagi na spięcia pomiędzy SEGĄ i agencją reprezentującą aktora.

