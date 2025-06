Najpopularniejszy serial Netflixa wraca. Pierwsze 6 minut 2. sezonu Wednesday i IKONA w obsadzie!

fot. Netflix

1. sezon Wednesday stał się najpopularniejszym serialem anglojęzycznym w Netflixie wszech czasów. Zdobył aż 252,1 miliona wyświetleń, znacznie przeganiając w ten sposób konkurencję – dla porównania, na 2. miejscu jest 4. sezon Stranger Things z odległym wynikiem 140 milionów. Mimo to, na nową część musieliśmy czekać aż trzy lata. Na szczęście, oczekiwanie już niedługo dobiegnie końca

Wednesday – pierwsze 6 minut 2. sezonu

Poniżej znajdziecie pierwsze 6 minut 1. odcinka 2. sezonu Wednesday.

Wednesday – Lady Gaga w obsadzie!

To nie wszystko! Na scenie Tudum ogłoszono, że w 2. sezonie Wednesday gościnnie wystąpi Lady Gaga! To gwiazda muzyki pop i aktorka, która była nominowana do Oscara za występ w filmie Narodziny gwiazdy. Na koncie ma również takie produkcje jak American Horror Story: Hotel, Dom Gucci i Joker: Folie à Deux.

Nasza redaktorka Kaja Grabowiecka napisała obszerny artykuł na temat drogi gwiazdy w branży rozrywkowej: Lady Gaga chciała być aktorką, a nie piosenkarką. Jak wychodzi jej spełnianie marzenia?

Co wiemy o 2. sezonie Wednesday?

Wiemy, że 2. sezon skupi się bardziej na relacji matki i córki pomiędzy Wednesday i Morticią. Zobaczymy w nim także kolejnych członków rodziny Addamsów, których wcześniej nie widzieliśmy na ekranie. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán i Isaac Ordonez, którzy wcześniej grali trzecioplanowe role, zostali awansowani do stałych członków obsady. To oznacza, że będziemy częściej oglądać Morticię, Gomeza i Pugsleya.

Jeśli chodzi o fabułę, niewiele zdradzono poza faktem, że w 2. sezonie Wednesday wróci do Nevermore Academy, gdzie spotka się ponownie ze swoją współlokatorką Enid Sinclair. Jenna Ortega jednak zdradziła, że nowe odcinki będą bardziej nastawione na horror niż nastoletni romans w przeciwieństwie do 1. sezonu.

2. sezon Wednesday będzie podzielony na dwie części: pierwsza zadebiutuje 6 sierpnia, a druga 3 września. W podobny sposób wychodziły nowe odcinki Bridgertonów i Emily w Paryżu.

Rodzina Addamsów - wszystkie ekranowe wersje

Addamsowie mieli prześmiewczo naśladować typową amerykańską rodzinę. Time porównało ich do Kennedych i Rooseveltów pod względem wkładu w historię USA. Przed premierą Wednesday po raz ostatni mogliśmy zobaczyć upiorną familię (aktorsko) w 1999 roku w serialu Nowe przygody rodziny Addamsów. Za to za najbardziej ikoniczne wcielenia zwykle uważa się te z filmów Rodzina Addamsów z 1991 roku i Rodzina Addamsów 2 z 1993, a także serialu The Addams Family z 1964.