Diablo 2: Resurrected - po 30 dniach bycia offline nie zagracie. Gra ma nietypową blokadę

fot. Blizzard

Profil Does it Play? na Twitterze poinformował o nietypowej blokadzie DRM zastosowanej w grze Diablo 2: Resurrected. Okazuje się, że w produkcję tę nie zagramy, jeśli nie połączymy się z internetem przynajmniej raz na 30 dni w celu weryfikacji. Oznacza to, że osoby, które nie mają dostępu do sieci przez dłużej niż 30 dni, nie będą miały możliwości zabawy nawet w trybach offline.

Taka sytuacja występuje także na PlayStation i Xboksach. Jak słusznie zauważono, jest to jedna z pierwszych produkcji z tego typu ograniczeniami na konsolach.

https://twitter.com/DoesItPlay1/status/1483126058325090304