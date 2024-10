Krytycy ostro o hicie z Johnem Ceną. Reżyser próbuje bronić film

foto. materiały prasowe

Loteria! z Johnem Ceną i Awkwafiną w rolach głównych nie została doceniona przez krytyków. Przeciwnie - film zyskał kiepskie 31% na Rotten Tomatoes, otrzymując miano "zgniłego". Tymczasem subskrybenci Amazon Prime Video chętnie włączają produkcję, która utrzymuje się wysoko na liście oglądanych tytułów. Reżyser Paul Feig postanowił się do tego odnieść w podcaście Dinner's on Me.

- Teraz mogę się cieszyć, bo jesteśmy numerem 1 na całym świecie na Amazonie już od czterech tygodni z rzędu, co jest fantastyczne. Ale krytycy nas zmasakrowali. Naprawdę, zmieszali ten film z błotem. Z tego, co czytałem w recenzjach, mam wrażenie, że doszukiwali się głębszego znaczenia w tej fabule.

Loteria! - fabuła

Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości w ekonomicznie wymagającej Kalifornii. Bohaterowie biorą udział w rywalizacji znanej jak Wielka Loteria. Jedna z jej zasad mówi, że jeśli ktoś zabije zwycięzcę przed zachodem słońca, jest uprawniony do odebrania swojej nagrody. Film skupia się na postaci granej przez Awkwafinę, która po zdobyciu zwycięskiego losu korzysta z usług obrońcy (Cena), aby odeprzeć rywala, w którego rolę wciela się Liu.