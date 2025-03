Estonia odpowiada na żart Conana O'Briena po wygranej Flow: "Piłka jest po naszej stronie"

Fot. Materiały prasowe

To był doskonały wieczór dla Łotwy. Animowany film Flow zgarnął statuetkę Oscara w swojej kategorii. Odbierając tę nagrodę, reżyser Gints Zilbalodis podkreślił, że to pierwszy raz, gdy jego kraj w ogóle otrzymał nominację do Oscara, co samo w sobie było ogromnym wyróżnieniem. Osiągnięcie to nie zostało przemilczane przez gospodarza tegorocznej ceremonii, Conana O'Briena, który żartobliwie zaznaczył, że teraz Łotwa może przekazać pałeczkę swojemu sąsiadowi - Estonii. Jak ten kraj zareagował na jego słowa?

Oscary 2025 - Estonia odpowiada na wygraną Łotwy

Można powiedzieć, że wyzwanie zostało przyjęte. Premier Estonii Kristen Michal pogratulował Gintsowi Zilbalodisowi oraz Łotwie na platformie X, jednocześnie nawiązując do żartu Conana O'Briena. Zapewnił, że "zrobią, co mogą, aby to nadgonić".

Estoński minister spraw zagranicznych, Margus Tsahkna, również złożył gratulacje, nazywając to "momentem dumy dla Łotwy". Ministerstwo podało dalej jego wpis, dodając: "Piłka naprawdę jest po naszej stronie".

Tymczasem Łotwa nadal świętuje zdobycie Oscara dla Flow. Do gratulacji dołączył prezydent Edgars Rinkēvičs, określając ten sukces jako "wspaniały i historyczny dzień" dla kraju.

