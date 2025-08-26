Ethan Hawke zagra szalonego dziennikarza. Zobacz zwiastun The Lowdown
Ethan Hawke po raz kolejny da się poturbować w nadchodzącym serialu The Lowdown. Historia opowie o dziennikarzu/fanu teorii spiskowych, który natrafia na prawdziwy spisek.
Jako główny bohater Lee Raybon (Ethan Hawke) w zwiastunie wielokrotnie obrywa. Powód? Lee to samozwańczy "odkrywca prawdy", który poświęcił się ujawnianiu korupcji w Tulsie w stanie Oklahoma — co często stawia go w konflikcie z tymi, którzy mają władzę.
The Lowdown - zwiastun
Kiedy publikacja najnowszego artykułu Lee — dogłębnego śledztwa na temat wpływowej rodziny Washbergów — zostaje natychmiast poprzedzona podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga (Tim Blake Nelson), czarnej owcy rodziny, Lee wie, że natrafił na coś dużego. Podążając tropem wskazówek, które Dale zostawił, prosząc, by ktoś głębiej przyjrzał się okolicznościom jego śmierci, Lee robi dokładnie to. Odkrywa, że Betty Jo (Jeanne Tripplehorn), pogrążona w żałobie wdowa, zdaje się być bardziej zainteresowana swoim szwagrem, Donaldem Washbergiem (Kyle MacLachlan), kandydatem na gubernatora, niż własnym zmarłym mężem. A potężne siły chcą za wszelką cenę powstrzymać Lee przed dalszym odkrywaniem prawdy.
W serialu obok Hawke'a występują także Ryan Kiera Armstrong , Kaniehtiio Hornoraz Keith David . Harjo jest twórcą The Lowdown, którego premiera zaplanowana jest na 23 września 2025 roku. Pełni też rolę producenta wykonawczego razem z Hawke’em, Garrettem Baschem i Ryanem Hawke. Produkcją zajmuje się FX Productions.
Źródło: hollywoodreporter.com
