Luckiest Girl Alive - Mila Kunis gwiazdą nowego filmu Netflixa

Mila Kunis została gwiazdą przygotowywanego przez Netflix filmu Luckiest Girl Alive, opartego na powieści Jessiki Knoll, wydanej w Polsce pod tytułem Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie. Aktorka będzie również producentką projektu wraz z Bruną Papandreą, Jeanne Snow oraz Erikiem Feigiem. Producentami wykonawczymi filmu są autorka literackiego oryginału, Jessica Knoll, Lisa Sterbakov, Shayne Fiske Goldner oraz Steve Hutensky.

Scenariusz do projektu napisze wspomniana Knoll. Reżyserem filmu został Mike Barker (Opowieść podręcznej).

fot. materiały prasowe

Tak prezentuje się opis literackiego oryginału zamieszczony przez wydawcę:

Jej doskonałe życie jest doskonałym kłamstwem

W szkole średniej Ani FaNelli zetknęła się z okrucieństwem, do jakiego są zdolne tylko nastolatki. W dorosłym życiu robi wszystko, by wymyślić siebie na nowo. Z impetem realizuje skrupulatnie przemyślany plan: prestiżowa praca, designerskie ubrania i przystojny narzeczony z arystokratycznym nazwiskiem.

Ani jest już bardzo blisko celu. Wtedy pojawia się propozycja udziału w filmie dokumentalnym o tym, co wydarzyło się w szkole 14 lat temu.

Jest jednak coś, o czym wie tylko Ani. Niebezpieczny sekret, który może wiele zmienić.

Czy najszczęśliwsza dziewczyna na świecie odkryje przed światem mroczną tajemnicę?