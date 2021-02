Dziedzictwo Jowisza - pierwszy zwiastun serialu Netflixa opartego na popularnym komiksie. Jest data premiery

screen z YouTube

Dziedzictwo Jowisza to nowy serial platformy Netflix oparty na komiksie Marka Millara. Streamingowy gigant rozpoczął kampanię promocyjną produkcji. W sieci zaprezentowano pierwszy, krótki zwiastun projektu. Zdradza on datę premiery serialu. Zadebiutuje on w ofercie serwisu 7 maja. Poniżej możecie obejrzeć zapowiedź.

Serial opowiada o małżeństwie, Sheldonie i Grace Sampsonach, którzy zyskują supermoce po wylądowaniu na pewnej, tajemniczej wyspie. W ten sposób stają się bohaterami znanymi jako The Utopian i Lady Liberty i zakładają drużynę herosów znana jako Union of Justice. Po latach ich dzieci, Chloe i Brandon, którzy również posiadają nadzwyczajne umiejętności, próbują wypracować własną drogę w życiu, ponieważ nie chcą reprezentować profesji swoich rodziców.

W obsadzie znajdują się Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Matt Lanter i Mike Wade.