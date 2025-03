Został pobity i aresztowany, a niedawno dostał Oscara. Szokujące losy reżysera Nie chcemy innej ziemi

fot. Yabayay Media // Antipode Films

Reklama

Film dokumentalny Nie chcemy innej ziemi otrzymał Oscara na gali w marcu 2025 roku. Produkcja została wyreżyserowana przez czterech mężczyzn - Yuvala Abrahama, Basela Adrę, Rachel Szor oraz Hamdana Ballala. Jak poinformował Abraham za pośrednictwem serwisu X (wcześniej Twitter), ostatni z reżyserów, Hamdan Ballal, został brutalnie napadnięty, a potem aresztowany przez Izraelczyków. Ballal mieszka na Zachodnim Brzegu niedaleko wioski i tam doszło do ataku na niego.

Dom Dawida - sezon 1, odcinki 1-3 - recenzja spoilerowa

Grupa napastników zlinczowała Hamdan Ballal, współreżysera naszego filmu Nie chcemy innej ziemi. - napisał na X Yuval Abraham. - Pobili go i zadali rany w okolicach głowy i brzucha. Doprowadzili do krwotoku. Żołnierze napadli na karetkę, po którą zadzwonił i go zabrali. Od tamtego czasu nie mamy z nim kontaktu, nikt go nie widział.

ROZWIŃ ▼

Nagrodzony Oscarem dokument pokazywał życie codzienne mieszkańców Zachodniego Brzegu, konkretnie palestyńskiej wioski Masafer Yatta w obliczu konfliktu z Izraelem, który próbuje pozbyć się mieszkańców, ich domów oraz historii. W trakcie ataku na wioskę napastnicy zniszczyli również kamieniami lokalną infrastrukturę - stłukli okna w samochodach i zniszczyli zbiorniki na wodę.

Na profilu Abrahama można również znaleźć nowsze wideo, które pokazuje sam atak.

Ranking filmów, które zdobyły Oscara