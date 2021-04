Lucyfer 5B - showrunner zachwala zwiastun. Fani spadną z krzeseł

fot. materiały prasowe

Netflix jakiś czas temu ogłosił, że Lucyfer 5B zadebiutuje 28 maja 2021 roku. W końcu fani zobaczą co wydarzy się dalej, gdy po latach emisji serialu na ekranie namiesza Bóg, którego gra Dennis Haysbert. Premiera zatem za niecałe dwa miesiące i fani oczekują już pierwszych zapowiedzi wideo.

Twórca serialu, Joe Henderson nie mógł wyjawić, kiedy pojawi się zwiastun, ale zdradził, że jest na co czekać. W wywiadzie dla Word Balloon nie mógł zdradzić też żadnych szczegółów drugiej połowy sezonu, ale widział zwiastun i sam materiał ma sprawić, że fani spadną z krzeseł.

To jest niesamowite. Mam na myśli, że sam sezon jest niesamowity, ale kiedy zobaczycie zwiastun... - ostrzegę wszystkich, że zwiastun zawiera kilka spoilerów, których możecie nie chcieć oglądać, ale to nie zrujnuje wam tego doświadczenia, a moim zdaniem tylko doda... doda wiele wszystkiego. Właśnie go oglądałem i pomyślałem: Czy zrobiliśmy to wszystko w ośmiu odcinkach? Wow!

fot. materiały prasowe

W głównej obsadzie serialu są Tom Ellis (Lucyfer), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Dan Espinoza), D.B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Dr Linda Martin), oraz Aimee Garcia (Ella Lopez). Do obsady sezonu 5B dołączyli Rob Benedict, Scott Porter, Merrin Dungey i Brianna Hildebrand. Duo rolę mają mieć Alexander Koch oraz wspomniany Dennis Haysbert. Potwierdzono również obecność Inbar Lavi w roli Ewy.