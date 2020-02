Lucyfer: sezon 5 - powrót nieoczekiwanej postaci. Jest spoilerowe zdjęcie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jak donosi portal EW.com, w 5. sezonie serialu Lucyfer powróci Inbar Lavi jako Eve, czyli biblijna Ewa, która pojawiła się po raz pierwszy w 4. sezonie. Ostatecznie nawiązała bliską, wręcz romantyczną relację z Maze, ale na końcu zdecydowała się odejść, aby odnaleźć samą siebie. Po tym można było założyć, że ta postać jednak już nie wróci.

Szczegółów fabuły powrotu Eve nie wyjawiono. Ildy Modrovich i Joe Henderson, showrunnerzy Lucyfera w oświadczenia opublikowanym w EW.com tak skomentowali swoją decyzję oraz czego mamy się spodziewać.

- Jesteśmy podekscytowany powrotem Inbar. Ostatnio, gdy ją widzieliśmy, Eve złamała serce Maze, więc ponowne spotkanie naszego ulubionego demona z oryginalną grzesznicą powinno pójść gładko, prawda?

Lesley-Ann Brandt, aktorka grająca Maze tłumaczy, że jej postać na początku 5. sezonu wciąż cierpi przez złamane serce. Wzajemnie wspierają się z Chloe, która przeżywa podobne emocje z uwagi na powrót Lucyfera do piekła.

- Myślę, że wzajemnie się wspierają. Maze cierpi przez Eve i przez to, że Lucyfer powrócił do piekła bez niej, a Chloe straciła swojego ukochanego. Dlatego obie są dla siebie wzajemnie wsparciem, tak jak robią to przyjaciółki - mówi Brandt.

Lauren German, czyli serialowa Chloe, zapowiada, że jej bohaterka wraz z Maze w pierwszym odcinku 5. sezonu będą razem rzucać się w objęcia pracy i imprez, aby zapomnieć o złamanym sercu.

Przypomnijmy, że w 5. sezonie po raz pierwszy zobaczymy postać Boga, w którego wcieli sięt.

Lucyfer - premiera 5. sezonu w 2020 roku. Dokładna data premiery w Netflixie nie została ujawniona.