Luka bezpieczeństwa w Dark Souls 3 pozwala na przejęcie peceta

fot. From Software

Mimo blisko sześciu lat na karku Dark Souls III nadal przyciąga wielu graczy do trybu sieciowego. Niestety, multiplayer dla Windowsa musiał zostać czasowo wyłączony ze względu na poważną lukę bezpieczeństwa zauważoną w kodzie gry. Jak poinformowała redakcja serwisu The Verge, exploit umożliwia zdalne podłączenie się do peceta gracza i przejęcie pełnej kontroli nad sprzętem.

Luka nie stwarza wyłącznie teoretycznego zagrożenia, zanotowano już głośny przypadek wykorzystania jej w praktyce. Ofiarą padł streamer The_Grim_Sleeper, który doświadczył ataku podczas ogrywania Dark Souls III na swoim twitchowym kanale. Osoba, która przejęła jego komputer, odpaliła Microsoft PowerShella, uruchomiła skrypt do zamiany tekstu na mowę i zrugała twórcę na wizji.

Jak się okazało, działanie to mogło być ciosem wymierzonym w stronę FromSoftware, a nie konkretnego twórcę czy społeczność gry. Na discordowym kanale SpeedSouls jeden z użytkowników opublikował wpis sugerujący, że osoba odpowiedzialna za włamanie próbowała skontaktować się z deweloperem, aby ostrzec go o luce bezpieczeństwa, jednak twórcy Dark Souls III zignorowali to zgłoszenie. Przeprowadzenie ataku w trakcie transmisji miało na celu wyłącznie nagłośnić problem, a o sposobie na wykorzystanie exploita do przejęcia komputera ma wiedzieć wyłącznie wąskie grono osób.

Na tym jednak nie koniec niepokojących informacji. Użytkownik, który opisał nieudaną próbę kontaktu z FromSoftware stwierdził, że podobny błąd w kodzie gry może istnieć również w Elden Ring, najnowszej produkcji korporacji.

Po tej akcji społeczność graczy w końcu doczekała się błyskawicznej reakcji ze strony dewelopera. Zespół FromSoftware w porozumieniu z wydawcą Bandai Namco podjął decyzję o wyłączeniu windowsowych serwerów PvP dla Dark Souls III oraz starszych produkcji z tej serii, po czym oddał sprawę w ręce zespołu ds. bezpieczeństwa.

Przestój w działaniu serwerów nie dotknie tych graczy, którzy odpalają serię Dark Souls na konsolach PlayStation oraz Xbox. FromSoftware nie podaje przybliżonej daty przywrócenia pecetowych serwerów. Te wystartują dopiero wtedy, kiedy uda się w pełni zabezpieczyć graczy przed potencjalnym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze