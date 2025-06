Metal Gear Solid Delta: Snake Eater z trybem multiplayer. Oto Fox Hunt

Konami

Spekulacje na temat trybu multiplayer pojawiły się już wcześniej, gdy Konami zaprezentowało nowy zwiastun odświeżonej wersji Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, który kończył się intrygującą zapowiedzią. Niedawno wydawca oficjalnie ogłosił tryb o nazwie Fox Hunt. To zupełnie nowa funkcja, której rozgrywka będzie znacząco różniła się od kampanii dla jednego gracza.

Co istotne, deweloperzy jasno podkreślili, że Fox Hunt nie ma nic wspólnego z Metal Gear Online, co oznacza, że gracze mogą spodziewać się świeżego podejścia do rozgrywki wieloosobowej w uniwersum Metal Gear Solid. Twórcy ujawnili również, że w trybie Fox Hunt kluczową rolę odegrają umiejętności kamuflażu. Aby przetrwać i pokonać przeciwników, gracze będą musieli polegać na zdolnościach maskowania się w otoczeniu. Wszystko to sugeruje rozgrywkę pełną strategii, skradania się i wykorzystywania terenu na swoją korzyść.

Dodatkowo, zaprezentowano fragmenty rozgrywki z wersji Metal Gear Solid Δ: Snake Eater przeznaczonej na konsole Microsoftu. Co ciekawe, będzie ona zawierała tryb na wyłączność - Snake vs Bomberman.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - premiera 28 sierpnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.