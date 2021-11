Elden Ring bez tajemnic! 15-minutowy gameplay z nowej gry twórców Dark Souls trafił do sieci

fot. Bandai Namco

Długo musieliśmy czekać na konkretny gameplay z Elden Ring, ale wreszcie jest! Do sieci trafił długi, bo trwający około 15 minut materiał z rozgrywki, dzięki któremu wreszcie możemy zobaczyć ten wyczekiwany tytuł w akcji. Pod wieloma względami przypomina on poprzednie dzieła japońskiego studia From Software: powraca m.in. wymagająca walka czy punkty kontrolne, w których można odnaleźć chwilę wytchnienia w nieprzyjaznym świecie.

Oczywiście nie brak też istotnych zmian. W oczy rzuca się przede wszystkim ogrom i otwartość świata. Wcześniej mieliśmy do czynienia z mniejszymi lokacjami, połączonymi systemem przejść i skrótów. Tu zaś dostajemy niemal pełną swobodę: to od gracza zależy gdzie i kiedy się uda. Podczas walki również mamy wiele opcji: skorzystamy z broni białej, łuków, magii, a w razie czego możemy posiłkować się skradaniem lub ucieczką.

Pokazano też dwie edycje kolekcjonerskie, w których skład wejdzie m.in. figurka, artbook i ścieżka dźwiękowa. Ich wizualizacje znajdziecie na początku poniższej galerii.

Elden Ring: Collector's Edition

Elden Ring - premiera gry 25 lutego 2022 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.