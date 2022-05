Luke Cage i Jessica Jones wejdą do MCU? To zdjęcie wywołało lawinę spekulacji

Marvel/Netflix

Luke Cage i Jessica Jones to prawdziwe filary superbohaterskiego uniwersum Marvela, które swego czasu istniało na platformie Netflix. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zbudowany w serwisie streamingowym świat już teraz przenika do MCU; dowodami na to są pojawienie się Kingpina w serialu Hawkeye oraz Matta Murdocka aka Daredevila w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Jaki los czeka jednak na tym polu Cage'a i Jones?

Ekranowi odtwórcy ról, Mike Colter i Krysten Ritter, zrobili sobie wspólne zdjęcie, które druga z nich umieściła później na Instagramie. Nie byłoby w nim nic szczególnego, gdyby nie fakt, że aktorka z nieznanych na razie przyczyn postanowiła zamazać fragment swojej koszulki. Spójrzcie sami:

Instagram/Krysten Ritter

Wyobraźnia fanów MCU nie jest niczym ograniczona, dlatego miłośnicy produkcji Marvel Studios już teraz zbudowali szereg teorii na temat ewentualnego wejścia Luke'a Cage'a i Jessiki Jones do Kinowego Uniwersum Marvela. Według najpopularniejszej z tego typu spekulacji bohaterowie mogliby pojawić się w serialu Echo - kilka dni temu Dom Pomysłów zamieścił w sieci pierwsze oficjalne zdjęcie z tej produkcji.

A Wy chcielibyście zobaczyć herosów Netfliksa pod szyldem Marvel Studios?