Luke Cage nowym burmistrzem Nowego Jorku. Nawet w kampanii musiał tłuc łotrów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wydany wczoraj na amerykańskim rynku zeszyt Devil's Reign: Omega #1, będący podsumowaniem zakończonej już serii Devil's Reign, ostatecznie potwierdza, że Luke Cage został nowym burmistrzem Nowego Jorku w świecie Marvela, zastępując w tej funkcji Wilsona Fiska aka Kingpina. Z relacji żony herosa Harlemu, Jessiki Jones, wiemy, że walcząc o urząd Cage nie miał żadnego kontrkandydata.

Bohater z kuloodporną skórą będzie teraz musiał oczyścić stajnię Augiasza, którą pozostawił po sobie Fisk. Wskaźniki przestępczości w mieście szybują, politycy i stróże prawa są skorumpowani, a mieszkańcy mocniej niż dotychczas podzieleni - także jeśli chodzi o ich podejście do mścicieli i samozwańczych krucjat herosów.

Luke Cage nie byłby sobą, gdyby nawet w trakcie kampanii nie ruszył do boju ze złoczyńcami. Wraz z Monicą Rambeau doprowadził on do rozbicia uformowanej pod rządami Kingpina grupy Thunderbolts, uwalniając jednocześnie zakładników przetrzymywanych przez wchodzącego w skład drużyny Crossbonesa. Co ciekawe, specjalistka od PR-u, Helen Astrantia, zaproponowała Cage'owi, aby odzyskać dobre imię Thunderbolts i stworzyć zupełnie nową, działającą teraz w imię sprawiedliwości wersję grupy.

Z roli jej przywódczyni zrezygnowała sama Rambeau, lecz Astrantia stwierdziła, że przy takim obrocie spraw idealnym liderem drużyny stanie się Hawkeye. Cała sytuacja ustawia podwaliny pod nową serię Thunderbolts; w tytułowej grupie poza Clintem Bartonem znajdą się też America Chavez, Spectrum, Power Man, Persuasion i cybernetyczny żołnierz, Gutsen Glory.

Oto plansze z Devil's Reign: Omega #1 (w galerii widzicie postacie zbierające się na rzekomym pogrzebie Daredevila - w rzeczywistości w trumnie znajduje się jego brat, zabity przez Kingpina Mike Murdock):