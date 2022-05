Marvel tą okładką oszukał swoich czytelników. Fani są naprawdę wściekli

Marvel

Marvel, zarówno w swojej komiksowej, jak i filmowej wersji, już niejednokrotnie wyprowadzał własnych fanów w pole. Wiedzą coś o tym ci widzowie, którzy uważnie śledzą zwiastuny poszczególnych produkcji MCU, jak i odbiorcy powieści graficznych, których okładki nie miały z warstwą fabularną nic wspólnego. Z tym drugim przypadkiem mamy właśnie do czynienia w zeszycie The Amazing Spider-Man #2, który na amerykańskim rynku zadebiutował wczoraj.

Choć okładka tej odsłony serii wyraźnie sugeruje rozstanie Petera Parkera i Mary Jane Watson, do takowego w całej opowieści ostatecznie nie dochodzi. Na tym jednak nie koniec: obiekt westchnień tytułowego bohatera... w ogóle nie pojawia się w tej historii. Może to wprawiać w konfuzję; nawet oficjalny opis fabuły donosił o tym, że "relacja najlepszej pary w komiksach jest już ostatecznie zakończona". Oto wspomniana okładka i plansze z rzeczonego zeszytu:

The Amazing Spider-Man #2 - okładka

Wśród komentatorów w sieci słychać mnóstwo głosów narzekania na to, co właśnie zrobił Marvel. Przyłączył się do nich nawet serwis Screen Rant, który wprost pisze o tym, że - biorąc pod uwagę znaczenie wątku relacji Parkera i Watson - cały obrót spraw jest "kłamstwem" i czymś, co może zostać odebrane przez fanów jako "obraźliwe".

Warto dodać, że materiał pokazujący rozstających się Spider-Mana i Mary Jane nie jest okładką alternatywną, które od czasu do czasu faktycznie nie mają związku z warstwą fabularną - w tym przypadku mamy do czynienia z główną okładką całego zeszytu.