Ta nadchodząca gra łączy wciągającą rozgrywkę i przepiękną oprawę. Już teraz możecie sprawdzić jej demo
Lumines Arise to połączenie znanej rozgrywki z przepiękną oprawą graficzną i dźwiękową. Już teraz możecie przekonać się, jak taka mieszanka sprawdza się w akcji. Demo zadebiutowało na PC i PS5.
Studio Enhance ujawniło datę premiery Lumines Arise. Nowa odsłona popularnej serii zadebiutuje 11 listopada na PC i PS5 i trafi na rynek w dwóch wydaniach: Standardowym oraz Digital Deluxe, które zawierać będzie dodatkowy pakiet awatarów. Na tym nie koniec niespodzianek. bo przygotowano też wersję demonstracyjną.
Demo Lumines Arise jest dostępne do pobrania na PC (Steam) oraz PlayStation 5 i oferuje dostęp do trzech poziomów z trybu Journey, przeznaczonego dla jednego gracza. Oprócz tego zainteresowani mogą spróbować swoich sił w sieciowym Burst Battle. Jest jednak pewien haczyk. Wersja demonstracyjna dostępna będzie do ściągnięcia i sprawdzenia jedynie przez ograniczony czas, a konkretnie do 3 września, godziny 23:59. Jeśli chcecie przetestować ten tytuł przedpremierowo, to radzimy nie zwlekać z tym zbyt długo.
Źródło: store.steampowered.com, PS Store
