Pierwsze plotki na temat kontynuacji M3GAN. Czym zaskoczy nas zabójcza lalka?

fot. materiały promocyjne

Ostatnio po raz pierwszy zaprezentowano zdjęcie planu filmu M3GAN 2.0 od Blumhouse i Atomic Monster, a teraz w sieci pojawiły się plotki na temat fabuły kontynuacji filmu o zabójczej lalce.

Mimo że w pierwszym filmie M3GAN robiła wszystko, by zlikwidować Gemmę i Cady, w sequelu wygląda na to, że lalka przyjmie bardziej bohaterską rolę, łącząc siły z byłymi wrogami, by stawić czoła nowemu zagrożeniu, jakim ma być inny robot, nazwany AM3LIA. Być może M3GAN 2.0 zaoferuje jakąś formę tanecznego pojedynku między dwoma robotami.

Akela Cooper, odpowiedzialna za scenariusz do pierwszego filmu, ponownie zajmie się pisaniem skryptu. Gerard Johnstone, również powraca na stanowisko reżysera, poprowadzi także produkcję.

M3GAN - fabuła pierwszego filmu

Gemma, pracowniczka firmy produkującej zabawki, wykorzystuje sztuczną inteligencję do stworzenia realistycznej lalki. Ta ma być zaprogramowana tak, by być najlepszym towarzyszem dziecka i najwierniejszym sojusznikiem rodziców. Po niespodziewanym przejęciu opieki nad swoją osieroconą siostrzenicą, Gemma prosi o pomoc prototyp M3GAN – ale nic nie idzie zgodnie z planem.