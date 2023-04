Mad Max: Furiosa - tak Anya Taylor-Joy wygląda w charakteryzacji. Jest zdjęcie z planu

Źródło: materiały prasowe

Podczas CinemaCon, czyli imprezy na której są dziennikarze oraz osoby z branży kinowej. Tam też pokazano pierwsze fragmenty filmu Mad Max: Furiosa. Zebrani byli pod wrażenie, bo tytułowa postać grana przez Anyę Taylor-Joy wygląda praktycznie identycznie jak ta z filmu Mad Max: Na drodze gniewu.

Anya Taylor-Joy jako Furiosa

Chwilę po CinemaCon do sieci trafiło zdjęcie z planu, które pokazuje aktorkę w charakterystycznej dla Furiosy charakteryzacji. Prace dawno się zakończyły, ale tych zdjęć wcześniej nie było w sieci. Widzimy jednak, że jeszcze ma długie włosy. Być może kwestia ich skrócenia, by wyglądać już identycznie jak jej starsza wersja, to coś, co pojawi się na końcu filmu.

https://twitter.com/anyafolders/status/1651598413710934016

To już najpewniej są sceny z późniejszych etapów historii. Pamiętamy, że z wcześniejszych zdjęć wiemy o tym, iż Furiosa nie zawsze będzie wyglądać tak, jak postać Charlize Theron. Charakteryzacja wydaje się być czymś istotnym w procesie tworzenia tego filmu. Przypomnijmy, że na zdjęciach z planu Chris Hemsworth kompletnie był niepodobny do siebie.

https://twitter.com/everyhouranya/status/1555067149919477763

https://twitter.com/hemsworthours/status/1562924797075619840

Za kamerą ponownie stoi George Miller. Premiera 24 maja 2024 roku.