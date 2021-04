Mad Max - kiedy zdjęcia do spin-offu produkcji o młodej Furiosie?

Netflix

Warner Bros pracuje nad filmem Furiosa, który jest prequelem popularnej serii Mad Max. Produkcja opowiada o losach młodej bohaterki, która stanie się cesarzową znaną z uniwersum. W obsadzie projektu są już Anya Taylor-Joy w roli Furiosy oraz Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Reżyseruje George Miller. Twórca oraz Chris Hemsworth wzięli udział w konferencji prasowej w Australii. W czasie spotkania ogłoszono, że zdjęcia do projektu rozpoczną się w 2022 roku właśnie w tym kraju. Według oficjalnej informacji widowisko da pracę ponad 850 lokalnym pracownikom i wniesie do kasy kraju jakieś 350 mln dolarów australijskich. Co ciekawe będzie to największa produkcja w historii tego państwa.

Jak donosi The Sydney Morning Herald z wydarzenia, Miller powiedział, że zespół chciał sfilmować kluczową sekwencję akcji z filmu jeszcze w tym roku ze względu na proponowane zmniejszenie ulgi podatkowej w Australii. Jednak ostatecznie utrzyma się ona na tym samym poziomie, co dało więcej czasu dla twórców.

Furiosa - film trafi do kin 23 czerwca 2023 roku.