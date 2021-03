Kosmiczny mecz 2 pokaże inne postacie z Warner Bros., takie jak Batman i King Kong

Ew.com

Kosmiczny mecz 2 będzie kontynuacją filmu z 1996 roku, w którym bohaterowie kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele porwali Michaela Jordana, by ten pomógł im wygrać ważny mecz koszykówki. Teraz w roli głównej wystąpi LeBron James. Okazuje się jednak, że sportowiec na swojej drodze spotka nie tylko Królika Bugsa i Kaczora Daffy'ego, ale też innych bohaterów należących do wytwórni Warner Bros.

W artykule Ew.com czytamy, że głównym wrogiem będzie sztuczna inteligencja pod ludzką postacią, w którą wcieli się Don Cheadle. To właśnie on wprowadza Jamesa i jego syna do cyfrowego świata zwanego Warner 3000 Entertainment Sever-verse. Celem złoczyńcy są miliony obserwujących LeBrona Jamesa w mediach społecznościowych. Podczas tej podróży bohaterowie spotkają na swojej drodze bohaterów i elementy związane właśnie z katalogiem postaci i marek studia Warner Bros. Oczekiwać możemy nawiązań do Mad Maksa, Casablanki, a nawet Batmana i King Konga.

Kosmiczny mecz 2

Z opisu fabuły wiemy jeszcze, że z pomocą Królika Bugsa, LeBron kompletuje postacie związane z Looney Tunes, w celu rozwikłania tajemniczego planu Ala G i wygrania epickiego meczu koszykówki z cyfrowo ulepszonymi wersjami największych gwiazd NBA i WNBA. Malcolm D. Lee stanął za kamerą, a Ryan Coogler jest producentem. W obsadzie są także Don Cheadle, Sonequa Martin Green, Cevair Wright oraz gwiazdy koszykówki: Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike i Chiney Ogwumike.

Kosmiczny mecz 2 - premiera 16 lipca 2021 roku.