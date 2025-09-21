Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Kolejny Mad Max nie trafi do kin. Nowy plan dla The Wasteland

Mad Max: Na drodze gniewu oraz Furiosa okazały się finansowymi klapami w kinach. Choć reżyser George Miller ma już scenariusz kolejnej części zatytułowanej The Wasteland, nie trafi ona na duży ekran. Najprawdopodobniej powstanie w formie serialu.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mad max 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Mad Max: Na drodze gniewu 2 (AI stworzyła podtytuł: „The Road to Redemption”) – Gdy Wieczny Joe zostaje pokonany, Furiosa zostaje królową Wastelands. Jej rządy pełne są empatii dla poddanych, jednak w świecie tym pojawia się ktoś, kto zgłasza swoje pretensje do tronu. To wcześniej nieznany i niezwykle mściwy brat Wiecznego Joe. Złoczyńca ten, napędzany narastającym gniewem i chęcią zemsty, zbiera potężną armię i szykuje inwazję na królestwo Furiosy. Wielka bitwa jest nieuchronna. fot. materiały prasowe
Reklama

The Wasteland to projekt, którego fabuła rozgrywa się rok przed wydarzeniami z Na drodze gniewu. Swego czasu George Miller, reżyser i twórca franczyzy, miał wszystko gotowe do rozpoczęcia prac, a Tom Hardy miał zagrać główną rolę. Ostatecznie jednak projekt upadł, a później powstała Furiosa. Klapa finansowa tego ostatniego filmu sprawia, że The Wasteland nie doczeka się kinowej wersji - zamiast tego prawdopodobnie powstanie serial.

Mad Max jako serial

Podcast Mad Max Bible, znany z rzetelnych informacji o franczyzie, donosi, że scenariusz The Wasteland jest przerabiany na serial. Za tekst odpowiada Shaun Grant (Nitram). Projekt miałby trafić do oferty HBO Max.

Co ciekawe, The Wasteland zostało pierwotnie wymyślone przez Millera w latach 80. właśnie jako serial. Gdy to nie doszło do skutku, przerobił projekt na scenariusz gry wideo, następnie na książkę, a wreszcie na scenariusz filmu. Wygląda więc na to, że George Miller wraca do pierwotnej koncepcji.

Na razie nie wiadomo, czy Tom Hardy powróci w roli Maxa. Wiadomo jednak, że George Miller nie ma problemu z recastingiem – w Furiosie w tytułowej roli Charlize Theron zastąpiła Anya Taylor-Joy.

Nie ma żadnych szans, by Warner Bros. zgodziło się na kolejny film po tym, jak Mad Max: Na drodze gniewu oraz Furiosa przyniosły straty finansowe. Pierwszy - według szacunków The Hollywood Reporter - około 40 mln dolarów, a Furiosa aż 120 mln dolarów.

Na razie to tylko plotka. Warner Bros. ani nikt z ekipy oficjalnie projektu nie ogłosili.

Źródło: world of reel

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mad max 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2024
Furiosa: Saga Mad Max
Oglądaj TERAZ Furiosa: Saga Mad Max Sci-Fi

8,1

2015
Mad Max: Na drodze gniewu
Oglądaj TERAZ Mad Max: Na drodze gniewu Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 9. Luke Cage
-
Plotka

Luke Cage wróci w serialu MCU. Wypowiedź aktora nie pozostawia złudzeń

2 Street Fighter - grafika przedstawiająca fikcyjną postać Blanki
-

Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył

3 Henry Cavill
-

Nieśmiertelny - Henry Cavill potwierdza kontuzję na Instagramie. To powód opóźnienia

4 32. Ms. Marvel
-
Plotka

Marvel po Avengers: Secret Wars. Trzej reżyserzy na celowniku

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy

6 He-Man - zdjęcie
-

He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e22

One Piece

s35e11

Ekipa z Essex

s09e04

Selviytyjät Suomi

s2025e68
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jenna Ortega
Jenna Ortega

ur. 2002, kończy 23 lat

Michael Hirst
Michael Hirst

ur. 1952, kończy 73 lat

Nancy Travis
Nancy Travis

ur. 1961, kończy 64 lat

Jerry Bruckheimer
Jerry Bruckheimer

ur. 1943, kończy 82 lat

François Cluzet
François Cluzet

ur. 1955, kończy 70 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV