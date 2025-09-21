Kolejny Mad Max nie trafi do kin. Nowy plan dla The Wasteland

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Wasteland to projekt, którego fabuła rozgrywa się rok przed wydarzeniami z Na drodze gniewu. Swego czasu George Miller, reżyser i twórca franczyzy, miał wszystko gotowe do rozpoczęcia prac, a Tom Hardy miał zagrać główną rolę. Ostatecznie jednak projekt upadł, a później powstała Furiosa. Klapa finansowa tego ostatniego filmu sprawia, że The Wasteland nie doczeka się kinowej wersji - zamiast tego prawdopodobnie powstanie serial.

Mad Max jako serial

Podcast Mad Max Bible, znany z rzetelnych informacji o franczyzie, donosi, że scenariusz The Wasteland jest przerabiany na serial. Za tekst odpowiada Shaun Grant (Nitram). Projekt miałby trafić do oferty HBO Max.

Co ciekawe, The Wasteland zostało pierwotnie wymyślone przez Millera w latach 80. właśnie jako serial. Gdy to nie doszło do skutku, przerobił projekt na scenariusz gry wideo, następnie na książkę, a wreszcie na scenariusz filmu. Wygląda więc na to, że George Miller wraca do pierwotnej koncepcji.

Na razie nie wiadomo, czy Tom Hardy powróci w roli Maxa. Wiadomo jednak, że George Miller nie ma problemu z recastingiem – w Furiosie w tytułowej roli Charlize Theron zastąpiła Anya Taylor-Joy.

Nie ma żadnych szans, by Warner Bros. zgodziło się na kolejny film po tym, jak Mad Max: Na drodze gniewu oraz Furiosa przyniosły straty finansowe. Pierwszy - według szacunków The Hollywood Reporter - około 40 mln dolarów, a Furiosa aż 120 mln dolarów.

Na razie to tylko plotka. Warner Bros. ani nikt z ekipy oficjalnie projektu nie ogłosili.