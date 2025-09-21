Kolejny Mad Max nie trafi do kin. Nowy plan dla The Wasteland
Mad Max: Na drodze gniewu oraz Furiosa okazały się finansowymi klapami w kinach. Choć reżyser George Miller ma już scenariusz kolejnej części zatytułowanej The Wasteland, nie trafi ona na duży ekran. Najprawdopodobniej powstanie w formie serialu.
The Wasteland to projekt, którego fabuła rozgrywa się rok przed wydarzeniami z Na drodze gniewu. Swego czasu George Miller, reżyser i twórca franczyzy, miał wszystko gotowe do rozpoczęcia prac, a Tom Hardy miał zagrać główną rolę. Ostatecznie jednak projekt upadł, a później powstała Furiosa. Klapa finansowa tego ostatniego filmu sprawia, że The Wasteland nie doczeka się kinowej wersji - zamiast tego prawdopodobnie powstanie serial.
Mad Max jako serial
Podcast Mad Max Bible, znany z rzetelnych informacji o franczyzie, donosi, że scenariusz The Wasteland jest przerabiany na serial. Za tekst odpowiada Shaun Grant (Nitram). Projekt miałby trafić do oferty HBO Max.
Co ciekawe, The Wasteland zostało pierwotnie wymyślone przez Millera w latach 80. właśnie jako serial. Gdy to nie doszło do skutku, przerobił projekt na scenariusz gry wideo, następnie na książkę, a wreszcie na scenariusz filmu. Wygląda więc na to, że George Miller wraca do pierwotnej koncepcji.
Na razie nie wiadomo, czy Tom Hardy powróci w roli Maxa. Wiadomo jednak, że George Miller nie ma problemu z recastingiem – w Furiosie w tytułowej roli Charlize Theron zastąpiła Anya Taylor-Joy.
Nie ma żadnych szans, by Warner Bros. zgodziło się na kolejny film po tym, jak Mad Max: Na drodze gniewu oraz Furiosa przyniosły straty finansowe. Pierwszy - według szacunków The Hollywood Reporter - około 40 mln dolarów, a Furiosa aż 120 mln dolarów.
Na razie to tylko plotka. Warner Bros. ani nikt z ekipy oficjalnie projektu nie ogłosili.
