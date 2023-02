Madame Web - Emma Roberts zagra mamę Petera Parkera? Nowe intrygujące informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Madame Web to nowy film Sony z uniwersum Spider-Mana, w którym zagrają Dakota Johnson, gwiazda Pięćdziesięciu twarzy Greya, a także Sydney Sweeney i Emma Roberts. Ostatnia z tych aktorek zdradziła nowe informacje na temat swojej roli. Twierdzi, że nie zagra superbohaterki. Dodała także, ile czasu dokładnie spędziła na planie. Co ta tajemnicza zapowiedź może oznaczać?

Co ciekawe, wypowiedź Emmy Roberts bardzo dobrze współgra z plotką, jakoby aktorka miała wcielić się w mamę Petera Parkera...

Emma Roberts o roli w Madame Web

Emma Roberts wypowiedziała się w podcaście Shut Up Evan. To pierwsze detale na temat jej tajemniczej roli w świecie Marvela.

Mogę ci powiedzieć, że nie jestem superbohaterką. Niektórzy mogą ją tak postrzegać, ale nią nie jest... nie mam na przykład nadprzyrodzonych mocy. Tyle mogę ci zdradzić.

Madame Web - Emma Roberts zagra mamę Petera Parkera?

Aktorka dodała, że pracowała jednie tydzień nad filmem, ale czytała scenariusz i uważa, że jest fantastyczny. Pod koniec sierpnia 2022 roku ma wrócić do Los Angeles, by nakręcić jeszcze kilka scen.

Warto przypomnieć, że wcześniej The Cosmic Circus doniosło, że aktorka zagra Mary, mamę Petera Parkera. Bohaterka w Madame Web miałaby być w ciąży, prawdopodobnie właśnie z przyszłym Pajączkiem. To jednak niepotwierdzone informacje. Ta plotka pasowałaby jednak do tego, że Emma Roberts nie zagra superbohaterki, ale kogoś, kogo wiele osób uważa za herosa.

Madame Web - kiedy premiera?

Zakończono już etap produkcji Madame Web, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze informacje. W końcu to zupełnie nowy fragment ze świata Pajączka. Sony Pictures opublikowało już oficjalny opis fabuły, który potwierdza, że produkcja przedstawi origin tytułowej bohaterki, która ma niezwykłe zdolności parapsychiczne. A Emma Roberts powiedziała, że projekt naprawdę wyróżnia się na tle innych filmów Marvela. Jest bardzo przyziemna i jej zdaniem pokaże coś, czego fani się nie spodziewali.

Madame Web trafi do kin 16 lutego 2024 roku.