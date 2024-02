Madame Web i inne Kobiety-Pająki. Które komiksowe superbohaterki są najsilniejsze?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Madame Web – mentorka i sojuszniczka Spider-Mana, mutantka, znakomita telepatka i jasnowidzka o wyjątkowym intelekcie. To właśnie ona, Cassandra Webb (w nadchodzącym filmie Dakota Johnson), założyła grupę Spider-Women. Do tej superbohaterskiej ekipy należały Jessica Drew, Martha Franklin oraz Julia Carpenter (następczyni Madame Web, jeszcze potężniejsza pod względem mocy). Część z tych silnych kobiet zobaczymy już 16 lutego w polskich kinach. W filmie zamiast Jessiki Drew wystąpi Anya Corazon (Isabela Merced).

Warto zaznaczyć, że nie są to jedyne Kobiety-Pająki, które pojawiły się w komiksowym uniwersum Marvela. Wiele z nich ma podobne nadludzkie zdolności do Spider-Mana. Większość bohaterek zyskała swoje moce w wyniku ugryzienia przez radioaktywnego pająka (podobnie jak Peter Parker). Część z nich jest także spokrewniona ze Spider-Manem, co przyczyniło się do odziedziczenia niektórych umiejętności.

W większości pajęcze zdolności opierają się na nadludzkiej szybkości, sile, refleksie, zręczności, wytrzymałości i produkcji ikonicznych sieci. Spora część superbohaterek potrafi także chodzić po ścianach, a także umiejętnie wykorzystywać swój pajęczy zmysł. Właśnie takie zdolności zbliżają je do Petera Parkera/Spider-Mana.

Poniższe zestawienie przedstawia trzynaście najpotężniejszych Spider-Women z komiksów Marvela, których zdolności są bardzo zbliżone do nadnaturalnych mocy Petera Parkera. Na tej liście znalazły się także bohaterki, które zadebiutują w nadchodzącej Madame Web. Być może w niedalekiej przyszłości zobaczymy również pozostałe z nich.

Madame Web – najpotężniejsze Kobiety-Pająki z Marvela

13. Peni Parker i biochemiczny kombinezon SP//dr - chociaż sama Peni nie posiada mocy, operuje swoim kombinezonem, który umożliwia jej pełzanie po ścianach oraz zawieszanie pajęczych sieci. Dzięki niemu ma także zwiększoną siłę oraz zwinność.