Madame Web - Sydney Sweeney o roli superbohaterki. Jaki będzie film?

Madame Web będzie nowym filmem zaliczanym do uniwersum tworzonego przez Sony wokół postaci ze świata Spider-Mana. Produkcję reżyseruje S.J. Clarkson na podstawie scenariusza Kerema Sangi, Matta Sazamy i Burka Sharplessa. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. W głównej roli występuje Dakota Johnson.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Sydney Sweeney, która znajduje się w obsadzie, wciela się w komiksową postać - Julię Carpenter. W rozbudowanym artykule Variety znalazła się wypowiedź, w której opowiedziała o swojej reakcji na otrzymanie angażu do roli tej superbohaterki.

Oczywiście wariowałam. Poszłam prosto do sklepu z komiksami i kupiłam każdy komiks, który wspominał o mojej postaci.

Gwiazda seriali Euforia oraz Biały lotos jest wielką fanką superbohaterskich filmów. Tak skomentowała sam film:

Myślę, że różni się on od tego, czego ludzie oczekują od filmu o superbohaterach. Zacytuj to! To ma być cytat, ponieważ tabloidy podchwycą wszystko inne o czym mówimy.

Wywiad został przeprowadzony przed początkiem strajku aktorów. We wcześniejszych wypowiedziach z maja aktorka wyrażała podekscytowanie rolą oraz byciem częścią ekranowej fortecy pełnej kobiet potrafiących skopać tyłki.

W komiksach postać Julii Carpenter występowała pod pseudonimem Madame Web i była też często określana jako "druga Spider-Woman". Postać zadebiutowała w 1984 roku w słynnej serii Secret Wars od Marvel Comisc; w czasie przeprowadzania eksperymentów z ciałem bohaterki wstrzyknięto jej miksturę złożoną z jadu pająka i ekstraktu z egzotycznej rośliny, dzięki czemu weszła ona w posiadanie pajęczych mocy.

Madame Web - premiera w kinach 14 lutego 2024 roku.