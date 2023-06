Madame Web to nie film akcji. Zaskakujący gatunek widowiska związanego z Pajączkiem

fot. Marvel Comics

Jednym z producentów widowiska Madame Web jest Lorenzo di Bonaventura, który obecnie promuje film Transformers: Przebudzenie bestii. Podczas jednego z wywiadów padł temat komiksowego filmu, w którym producent ujawnił zaskakujący gatunek. Produkcje oparte na komiksach zazwyczaj mają po prostu "film akcji".

Madame Web - gatunek filmu

Film komiksowy jest częścią uniwersum Marvela studia Sony, które ma prawa do postaci związanych ze Spider-Manem. Według producenta Madame Web będzie znacznie się różnić od poprzednich tytułów jak Venom czy Morbius.

- Jest to zasadniczo inny film w tym uniwersum. Bliżej mu do thrillera, bo nie jest to film akcji. Powodem są umiejętności Madame Web, które nie pasuję do akcyjniaka.

Producent obiecał też, że umiejętności tytułowej postaci będę wierne tym, które fani Marvela znają z komiksów. Dodał też, że powiązania z ich częścią uniwersum, czyli Venomem i Morbiusem mają być obecne.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Di Bonaventura twierdzi, że wszyscy wytrwale pracują nad tym, by utrzymać to w tajemnicy, bo wielu ludzie nie zna tej postaci, więc według nich utrzymywanie sekretu jest frajdą na tym etapie. W plotkach jednak sugerowano, że fabuła będzie mieć związek z Peterem Parkerem.

Madame Web - premiera 16 lutego 2024 roku tylko w kinach.