The Franchise - HBO zamawia serial parodiujący prace nad uniwersum superbohaterskim

fot. materiały prasowe

Himesh Patel i Aya Cash dołączyli do stałej obsady komediowego serialu pt. The Franchise. Produkcja opowiada o ekipie filmowej nielubianego filmu należącego do tytułowej franczyzy, która walczy o swoje miejsce w brutalnym i niezdyscyplinowanym uniwersum. The Franchise rzuci światło na sekretny chaos panujący w świecie tworzenia filmów o superbohaterach, zadając pytanie: "Jak dokładnie powstaje kinowa papka?" Każdy burdel ma swoją genezę.

Wcześniej ogłoszono, że w serialu w głównych rolach wystąpią Jessica Hynes (jako Steph), Billy Magnussen (Adam), Lolly Adefope (Dag), Darren Goldstein (Pat), Isaac Powell (Bryson), Richard E. Grant (Peter) oraz Daniel Brühl (Eric), który zagra powracającą postać. Patel wcieli się w postać o imieniu Daniel, a Cash w Anitę.

Twórcami nowej produkcji są Sam Mendes, Armando Iannucci i scenarzysta Jon Brown (Sukcesja).

Odcinki będą trwać po pół godziny. Prace nad pilotowym odcinkiem zostały ukończone przed strajkiem aktorów. Za jego kamerą stanął Mendes, a scenariusz napisał Brown. Produkcja całej serii rozpocznie się, gdy strajk się zakończy.

Dyrektorka programowa HBO i Max Comedy, Amy Gravitt, pochwaliła zręczność Mendesa, która pozwoliła mu uchwycić romans i rzeczywistość tworzenia filmów w obecnych czasach. Dodała, że Brown znakomicie potrafi pokazać świat, który wydaje się, że dobrze go znamy, a razem z Iannucci stworzyli przezabawną komediową grupę. Na koniec powiedziała, że nie może się doczekać dalszych odcinków.

Producentami wykonawczymi są Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor, Jim Kleverweis i Jon Brown, który pełni też rolę showrunnera serialu.