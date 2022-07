Madame Web - zdjęcia z planu. Dakota Johnson w kostiumie

fot. Marvel Comics

Madame Web to film będący częścią Sony’s Spider-Man Universe, do którego należą wszystkie części Spider-Mana, Venom, Morbius, a także dołączy do niego Kraven Łowca. Superbohaterską produkcję reżyseruje SJ Clarkson na podstawie scenariusza Matta Sazamy i Burka Sharplessa (obaj pracowali nad Morbiusem). Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Natomiast zdjęcia z planu dawały wskazówkę, że akcja filmu rozgrywa się na początku XXI wieku.

Obecnie trwają prace na planie zdjęciowym Madame Web. W tytułowej roli tej komiksowej produkcji zobaczymy Dakotę Johnson. Jednak nie wiadomo, w którą wersję tej bohaterki wciela się aktorka. Jej szkarłatny płaszcz wskazuje na Julię Carpenter, która w komiksach występowała pod pseudonimem Spider-Woman i Madame Web. Do tej pory zakładano, że Johnson gra oryginalną Madame Web, czyli Cassandrę Webb. Jest ona najczęściej przedstawiana jako starsza kobieta, która jest niewidoma i cierpi z powodu schorzenia, nie pozwalającego jej na poruszanie się i oddychanie. Dlatego jest podłączona do systemu podtrzymywania życia, który przypomina sieć. Posiada również zdolności parapsychiczne, a także często pomagała Spider-Manowi. Zobaczcie poniżej zdjęcia.

https://twitter.com/MarvelCrave/status/1551805010081636353

https://twitter.com/Info_DJJD/status/1551884244225593345

https://twitter.com/Info_DJJD/status/1551884268066017280

W obsadzie filmu są również: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced oraz Tahar Rahim.

Madame Web - premiera 6 października 2023 roku.