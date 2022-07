Madame Web - zdjęcia z planu filmu Sony ujawniają okres, w którym rozgrywa się akcja

materiały prasowe

Madame Web będzie kolejnym filmem od Sony po obu częściach Venoma i Morbiusie, który wejdzie w skład uniwersum związanego z postaciami ze świata Spider-Mana. Reżyserem widowiska jest SJ Clarkson, a za scenariusz odpowiadają Matt Sazama i Burk Sharpless (obaj pracowali nad Morbiusem). W tytułową postać wcieli się Dakota Johnson.

Na razie z oficjalnych informacji poznaliśmy jedynie te dotyczące nazwisk w obsadzie. Znajdują się w niej jeszcze Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced oraz Tahar Rahim. Pojawiają się spekulację, że zobaczymy tutaj znane postaci z komiksów o Spider-Manie jak choćby Black Cat czy Silver Sable. Z uwagi na to, że Madame Web przeważnie była postacią będącą częścią historii innych bohaterów (w tym Pajączka) ma to sens.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu w Nowym Jorku, które mogą ujawniać okres, w którym rozgrywa się akcja. Po elementach scenografii możemy stwierdzić, że jest to początek lat 2000, na co wskazuje między innymi billboard promujący debiutancki album Beyoncé. Są też starsze modele samochodów. Zobaczcie:

https://twitter.com/kslane/status/1547307176410103808

W komiksach Madame Web jest najczęściej przedstawiana jako starsza kobieta, która jest niewidoma i cierpi z powodu schorzenia, nie pozwalającego jej na poruszanie się i oddychanie. Dlatego jest podłączona do systemu podtrzymywania życia, który przypomina sieć. Posiada również zdolności parapsychiczne, a także często pomagała Spider-Manowi. Czy film faktycznie będzie się rozgrywał w latach dwutysięcznych? Trudno powiedzieć, bo mogą to też być tylko retrospekcje.

Premiera jest zaplanowana na 7 lipca 2023 roku.