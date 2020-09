Maestro - Carey Mulligan dołącza do obsady nowego filmu w reżyserii Bradleya Coopera

Źródło: Materiały prasowe

Carey Mulligan otrzymała angaż w filmie Maestro. To produkcja biograficzna o znanym kompozytorze, Leonardzie Bernsteinie, twórcy najbardziej kojarzonego z muzyki z musicalu West Side Story. Bradley Cooper stoi za kamerą projektu, gra w nim główną rolę, a także jest producentem oraz współscenarzystą filmu. Nad tekstem do filmu Cooper pracował razem z laureatem Oscara, Joshem Singerem. Mulligan wcieli się w produkcji w rolę żony głównego bohatera, Felicię Montealegre Cohn Bernstein. Zdjęcia do projektu rozpoczną się wiosną 2021 roku. Film powstanie dla Netflixa.

Cooper od trzech lat pracuje z rodziną Bernsteinów nad filmem. Produkcja skupi się na pięknej relacji kompozytora z jego żoną. W gwiazdorskim teamie producentów oprócz Coopera znajdują się między innymi Steven Spielberg, Todd Phillips oraz Martin Scorsese, który kilka lat temu chciał wyreżyserować film, jednak zajął się kręceniem Irlandczyka.