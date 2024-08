Mafia: The Old Country nową odsłoną serii. Studio Hangar 13 zabierze nas daleko w przeszłość!

fot. 2K Games

Reklama

Mafia: The Old Country to nowa odsłona serii, którą zapoczątkowano jeszcze w 2002 roku. Tym razem mamy poznać genezę tytułowej organizacji przestępczej, a akcję osadzono na Sycylii na początku lat 1900. Pierwszy teaser nie zdradza zbyt wiele, ale więcej informacji mamy otrzymać jeszcze w grudniu tego roku.

Mafia: The Old Country - pierwszy zwiastun gry

W pierwszych trzech odsłonach serii wprowadziliśmy graczy do brutalnego świata Mafii, a każda z części osadzona była w innych czasach– powiedział Nick Baynes, prezes Hangar 13. W Mafia: The Old Country wracamy do korzeni serii, za które fani pokochali poprzednie odsłony, z bogatą i liniową narracją pełną klimatu klasycznych filmów gangsterskich, przedstawioną w niesamowitej, nowej scenerii tworząc zwartą i spójną całość wraz z wciągającą rozgrywką.

Mafia: The Old Country będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S w 2025 roku.