Mafia 2: Definitive Edition nadciąga? Są na to dowody

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kolejna gra wyciekła do sieci jeszcze przed jakimikolwiek oficjalnymi zapowiedziami. Tym razem mowa o grze Mafia II w wersji Definitive Edition, które ma ukazać się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Taka informacja pojawiła się na południowokoreańskiej stronie zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych i warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza sytuacja tego typu. Już wcześniej koreańska organizacja ujawniła istnienie pewnych produkcji na długo przed tym, zanim zrobili to wydawcy.

Tytuł sugeruje, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z remasterem produkcji z 2010 roku, która dostępna jest na PC, PlayStation 3 i Xboksie 360. Nie są to pierwsze plotki na temat odświeżenia gry Mafia II. We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy o ruchach Take-Two związanych ze znakami handlowymi dwóch pierwszych odsłon tej popularnej serii.