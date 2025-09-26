Spider-Man w świecie Magic: The Gathering. Tak wygląda wyjątkowy zestaw
Do świata kultowej gry karcianej Magic: The Gathering nadciągają postacie ze Spider-Verse. Owocem tej wyjątkowej współpracy z Marvelem jest nowy zestaw, który możecie zobaczyć poniżej. Jest w nim wiele smaczków z komiksów.
Powstał wyjątkowy zestaw Magic: The Gathering z postaciami ze Spider-Verse. Wśród nich są między innymi Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy i Venom. Nowe karty są wypełnione smaczkami i nawiązaniami do kultowych momentów z komiksów. A w ciągu ostatnich 60 lat – przypominamy, że Spider-Man zadebiutował w sierpniu 1962 roku! – zebrało się ich naprawdę sporo.
Dlaczego Magic: The Gathering podjęło współpracę z Marvelem? Oczywiście, to znana marka, z dużą i pewną bazą fanów, budowaną od lat. Mark Rosewater, który jest głównym projektant gry karcianej, wyjaśnił jednak bardziej szczegółowo:
Tak wygląda zestaw Magic: The Gathering ze Spider-Manem
Zestaw nazywa się Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man i zadebiutuje 26 września 2025 roku. Wraz z nim pojawią się też ekskluzywne akcesoria od Gamegenic, w tym albumy na karty i maty do gry z tematycznymi grafikami. Zdjęcia produktów z tego crossovera możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam podoba się ta współpraca.
Źródło: Marvel
