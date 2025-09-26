placeholder
Spider-Man w świecie Magic: The Gathering. Tak wygląda wyjątkowy zestaw

Do świata kultowej gry karcianej Magic: The Gathering nadciągają postacie ze Spider-Verse. Owocem tej wyjątkowej współpracy z Marvelem jest nowy zestaw, który możecie zobaczyć poniżej. Jest w nim wiele smaczków z komiksów.
Paulina Guz
Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Fot. Gamegenic
Powstał wyjątkowy zestaw Magic: The Gathering z postaciami ze Spider-Verse. Wśród nich są między innymi Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy i Venom. Nowe karty są wypełnione smaczkami i nawiązaniami do kultowych momentów z komiksów. A w ciągu ostatnich 60 lat – przypominamy, że Spider-Man zadebiutował w sierpniu 1962 roku! – zebrało się ich naprawdę sporo.

Dlaczego Magic: The Gathering podjęło współpracę z Marvelem? Oczywiście, to znana marka, z dużą i pewną bazą fanów, budowaną od lat. Mark Rosewater, który jest głównym projektant gry karcianej, wyjaśnił jednak bardziej szczegółowo:

„Jestem fanem komiksów od najmłodszych lat, a możliwość połączenia mojej miłości do Marvela z uczuciem do Magic: The Gathering było spełnieniem marzeń. Podstawą mojej pracy jest szukanie dróg do zaprojektowania nowych wyjątkowych kart, a nie ma lepszego materiału źródłowego niż Marvel. Te postacie mają ogromny zasięg, niesamowite moce, które idealnie można przenieść do świata gry, no i zostały dosłownie zaprojektowane tak, by wyglądać niesamowicie, więc karty z nimi wizualnie robią ogromne wrażenie.” 

Tak wygląda zestaw Magic: The Gathering ze Spider-Manem

Zestaw nazywa się Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man i zadebiutuje 26 września 2025 roku. Wraz z nim pojawią się też ekskluzywne akcesoria od Gamegenic, w tym albumy na karty i maty do gry z tematycznymi grafikami. Zdjęcia produktów z tego crossovera możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam podoba się ta współpraca. 

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
Fot. Gamegenic
Źródło: Marvel

