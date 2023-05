Mała Syrenka - jak wypada film Disneya? Są pierwsze reakcje krytyków

Fot. Materiały prasowe

Mała Syrenka opowie o losach syrenki, która pragnie za wszelką cenę poznać świat ludzi. W tym celu postanawia zawrzeć układ z morską czarownicą Urszulą, by zamienić swój piękny głos i ogon na ludzkie nogi. Nie spodziewa się jednak, jakie tragiczne konsekwencje może to spowodować.

Film doczekał się swojej premiery w Hollywood i dzięki temu mamy pierwsze krótkie opinie krytyków. Kirsten Acuna z Insidera twierdzi, że w filmie jest kilka świetnych aktorskich występów, ale ostatecznie jest to projekt odtwórczy i słabszy od animowanego oryginału. Dziennikarka Courtney Howard twierdzi podobnie pisząc, że jest to "uroczy" film, ale "niesamowicie wykalkulowany". Również chwali aktorów: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy i Javier Bardem, którzy włożyli serce i duszę w ten film. Mała Syrenka nie może jednak uciec od swojego animowanego dziedzictwa. Jest jednak najlepsza, gdy idzie w kierunku kampowych rozwiązań. Simona Thompson również uważa, że jest to nierówny seans. Nie dostarcza magii animowanego klaska, ale jest mnóstwo kreatywnych akcentów.

Gillian Blum napisała z kolei, że jest to najlepsza jak dotąd animacja Disneya live-action, a Halle Bailey jest w pełni Arielką. Zoe Rose Bryant z We Live Entertainment zauważyła, że remake "zachowuje serce i duszę historii, którą znamy i kochamy" i jest "jeszcze lepszy dzięki doskonałemu występowi gwiazdy Halle Bailey:" Germain Lussier z Gizmodo krótko napisał, że jeśli widzowie kochają Małą Syrenkę, to też polubią ten film. Jest to dokładnie taki projekt, jaki możemy sobie wyobrazić. Czasami prezentuje się dziwnie i cały czas zadaje pytanie, czy było to w ogóle potrzebne? Erik Davis z Fandango również twierdzi, że to najlepszy remake aktorski Disneya (nie żeby poprzeczka była wysoko zawieszona), dodając, że oglądanie Halle Bailey w tej roli dostarcza ogromnych emocji. Ostatecznie widzimy z zaprezentowanych recenzji, że film ma dobre strony, świetne aktorstwo, ale jednak nie było szans na zrównanie się z animowanym oryginałem.

W filmie w główną rolę wcieli się Halle Bailey. W pozostałych rolach pojawią się także: Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem, Melissa McCarthy. Obraz wyreżyserował Rob Marshall. Za scenariusz odpowiadają Jane Goldman i David Magee.

Mała Syrenka - premiera w maju 2023 roku w kinach.