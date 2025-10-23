Reklama
Tajemniczy mężczyzna kontra zamożna rodzina. Zwiastun serialu Malice

Jeśli lubicie thrillery psychologiczne, mroczne rodzinne sekrety i niejednoznaczne postacie, sprawdźcie zwiastun Malice - to może być coś dla was!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Amazon Prime Video 
zwiastun Malice
Malice fot. Prime Video
Malice to nadchodzący serial w konwencji thrillera psychologicznego stworzony przez Jamesa Wooda, który jeszcze tej jesieni zadebiutuje na Amazon Prime Video. Pokazano pełny zwiastun produkcji. 

Malice - zwiastun

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

Malice - fabuła, obsada, data premiery

Adam (Jack Whitehall) to charyzmatyczny korepetytor, który oczarowuje zamożną rodzinę Tannerów podczas ich wakacji w Grecji. Kiedy rodzinna niania poważnie choruje, Adam sprytnie toruje sobie drogę do ich londyńskiego domu. Wtedy zaczyna ujawniać się jego prawdziwa, mściwa natura... Adam zaczyna nastawiać Jamiego Tannera (David Duchovny) i Nat (Carice Van Houten) przeciwko sobie, potajemnie knując, by zniszczyć całą rodzinę. Gdy jego obsesja na punkcie Tannerów budzi coraz więcej pytań, ci, którzy próbują zgłębić jego przeszłość, wplątują się w niebezpieczną grę. W miarę jak świat Jamiego zaczyna się rozpadać, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że to właśnie Adam może być odpowiedzialny za wszystkie ich ostatnie tragedie. Czy jest już za późno, by ocalić rodzinę?

W obsadzie znaleźli się: Jack Whitehall, David Duchovny, Carice van Houten, Christine Adams oraz Raza Jaffrey.

Premiera serialu Malice na Amazon Prime Video została zaplanowana na 14 listopada

Źródło: primevideo

