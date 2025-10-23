Tajemniczy mężczyzna kontra zamożna rodzina. Zwiastun serialu Malice

fot. Prime Video
Malice to nadchodzący serial w konwencji thrillera psychologicznego stworzony przez Jamesa Wooda, który jeszcze tej jesieni zadebiutuje na Amazon Prime Video. Pokazano pełny zwiastun produkcji.
Malice - zwiastun
Malice - fabuła, obsada, data premiery
Adam (Jack Whitehall) to charyzmatyczny korepetytor, który oczarowuje zamożną rodzinę Tannerów podczas ich wakacji w Grecji. Kiedy rodzinna niania poważnie choruje, Adam sprytnie toruje sobie drogę do ich londyńskiego domu. Wtedy zaczyna ujawniać się jego prawdziwa, mściwa natura... Adam zaczyna nastawiać Jamiego Tannera (David Duchovny) i Nat (Carice Van Houten) przeciwko sobie, potajemnie knując, by zniszczyć całą rodzinę. Gdy jego obsesja na punkcie Tannerów budzi coraz więcej pytań, ci, którzy próbują zgłębić jego przeszłość, wplątują się w niebezpieczną grę. W miarę jak świat Jamiego zaczyna się rozpadać, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że to właśnie Adam może być odpowiedzialny za wszystkie ich ostatnie tragedie. Czy jest już za późno, by ocalić rodzinę?
W obsadzie znaleźli się: Jack Whitehall, David Duchovny, Carice van Houten, Christine Adams oraz Raza Jaffrey.
Premiera serialu Malice na Amazon Prime Video została zaplanowana na 14 listopada.