Trylogia Marathon od twórców Destiny trafi na Steam. Pierwsza gra jest już dostępna za darmo

fot. Bungie

Marathon to klasyczna seria pierwszoosobowych strzelanek od studia Bungie, które obecnie znane jest przede wszystkim z rozwoju marki Destiny. Gracze mają jednak okazję, by przenieść się w przeszłość, bo na Steam pojawiła się pierwsza odsłona Marathon z 1994 roku. Co więcej tytuł ten jest dostępny za darmo i to bez żadnych haczyków czy ograniczeń czasowych. Wystarczy tylko przypisać go do swojego konta na platformie Valve i można rozpoczynać zabawę.

Plany Bungie sięgają jednak dalej. We wpisie opublikowanym w serwisie X ujawniono, że na Steam z czasem ma być dostępna kompletna trylogia Marathon. Żadnego konkretnego terminu jednak nie podano.

https://twitter.com/Bungie/status/1788955765710983655

Warto również przypomnieć, że w maju 2023 roku zapowiedziano, że Marathon powróci. Nowa odsłona, zmierzająca na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ma być extraction shooterem nastawionym na rozgrywkę PvP.