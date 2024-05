Mikropłatności to za mało. EA myśli o umieszczaniu reklam w grach AAA

fot. EA

Electronic Arts zbija niemałe pieniądze na mikropłatnościach chociażby w serii EA Sports FC 24. Wygląda jednak na to, że wydawca nie zamierza na tym poprzestać - ma on poważnie rozważać wprowadzenie reklam w swoich wysokobudżetowych tytułach, które na premierę kosztują równowartość 70 dolarów. Potwierdził to dyrektor generalny "Elektroników", Andrew Wilson.

Eric Sheridan z Goldman Sachs zapytał Wilsona o dynamiczne umieszczanie reklam w tradycyjnych grach AAA. Wilson odpowiedział:

Reklama ma szansę stać się dla nas znaczącym czynnikiem wzrostu. (...) Mamy obecnie w firmie zespoły, które sprawdzają, w jaki sposób przeprowadzić bardzo przemyślane wdrożenie [reklam - dop. red.] w naszych grach.

To nie będzie pierwszy raz, kiedy wydawca eksperymentuje z umieszczaniem reklam w swoich grach. W 2020 roku EA wprowadziło pełnowymiarowe reklamy w grze UFC 4. Fala krytyki sprawiła, że wkrótce wydawca wycofał się z tego pomysłu. Wcześniej reklamy dynamiczne w grach EA obecne były m.in. w Burnout Paradise. Wówczas też nie obyło się bez kontrowersji, gdyż był to polityczne reklamy ówczesnego senatora Baracka Obamy na urząd prezydenta USA.