Marcin Dorociński w Mission: Impossible 7. Kogo gra? Wiemy, jak duża to rola

fot. materiały prasowe

Wiemy, że Marcin Dorociński ma nie tylko rolę w filmie Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, ale jego postać też powróci w widowisku Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2. Dzięki temu, że odbyła się premiera w Polsce w końcu wiemy, jak duża to rola i kogo gra.

Marcin Dorociński w Mission: Impossible 7

Marcin Dorociński pojawia się w scenie otwierającej cały film. Wciela się w kapitana rosyjskiej łodzi podwodnej, która przeprowadza tajną misję. Jest to więc prolog całej historii, w którym polski aktor jest głównym bohaterem i ma również sceny z dialogami. Całość trwa kilka minut, a historia jest istotnym wprowadzeniem do fabuły całego filmu. Nie wchodzimy w spoilerowe szczegóły tej sceny, by nie psuć Wam zabawy.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1 - premiera 14 lipca. A już 8 i 9 lipca pokazy przedpremierowe w całej Polsce.

