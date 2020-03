Margot Robbie jak Tom Cruise. Ta scena kaskaderska to istny majstersztyk [WIDEO]

Już wcześniej donosiliśmy Wam, że podczas przygotowywania filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) wielu z członków obsady postanowiło brać udział w scenach kaskaderskich na własną rękę. Możemy się rzecz jasna spierać o ocenę jakości samej ekranowej historii, ale takie podejście zaowocowało jednymi z najlepszych scen akcji w kinie superbohaterskim ostatnich lat - sekwencje te przynajmniej część z widzów porównywała z tymi, które mogliśmy oglądać w trylogii John Wick. Jeśli sądzicie, że to porównanie na wyrost, najpierw obejrzyjcie, w jaki sposób przygotowano jedno z ujęć.

Materiał pokazuje bowiem, że Margot Robbie w jednej z najtrudniejszych scen akcji nie korzystała z pomocy dublera. Aktorka sama rozprawiła się więc z dwoma przeciwnikami, wyswabadzając się w dodatku z uścisku jednego z nich. Spójrzcie sami:

WAIT????? MARGOT DID THIS STUNT HERSELF?????? pic.twitter.com/uwm2wn0y9E — tris (@filmcupid) March 25, 2020

Do sieci trafiły również zdjęcia figurki kolekcjonerskiej z filmu, które przedstawiają postać Harley Quinn. Mierzący 29 cm przedmiot został wykonany z wielką dbałością o detale. Jego cenę ustalono na aż 281 dolarów, przy czym trafi on do sprzedaży dopiero w lipcu przyszłego roku. Oto fotografie: