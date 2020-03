Ptaki Nocy i Dżentelmeni lada dzień trafią na VOD. Wszystko przez koronawirusa

Można już zauważyć, że studia filmowe w ekspresowym tempie reagują na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa i zmieniają kanały dystrybucji. Jako pierwszy w ten sposób podszedł do sprawy Universal, który zadecydował, że produkcje Niewidzialny człowiek, Emma i The Hunt od najbliższego piątku będą dostępne w systemie VOD w cenie 19,99 USD. Teraz tym samym szlakiem podążają Warner Bros. i STX, które ogłosiły, że stworzone przez nich obrazy, odpowiednio Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) i Dżentelmeni, także trafią na VOD począwszy od 24 marca (cena nie została na razie ustalona).

Początkowo miało do tego dojść pod koniec kwietnia, jednak firmy zdecydowały się przyśpieszyć cyfrową premierę o kilka tygodni. I tak Ptaki Nocy będą dostępne w sieci zaledwie 46 dni po kinowej premierze, natomiast Dżentelmeni 60 dni po wejściu do amerykańskich kin. Według analiz, filmy trafiają do Internetu w wersji cyfrowej średnio 74 dni po premierze, natomiast w wypożyczalniach poszczególnych platform można je odnaleźć średnio 88 dni po kinowym debiucie.

Co ciekawe, do takiego posunięcia zachęcała reżyserka Ptaków Nocy, Cathy Yan. Jej obraz w skali globalnej przyniósł jak do tej pory kinowe wpływy rzędu 199,1 mln USD przy szacowanym na 100 mln USD budżecie.