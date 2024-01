Barbie – Hillary Clinton wspiera Gretę Gerwig i Margot Robbie po braku oscarowych nominacji. Wydała oświadczenie

Nie milkną echa braku nominacji dla Greta Gerwig i Margot Robbie za Barbie. Reżyserka i główna gwiazda filmu zostały pominięte, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy w stronę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Już wcześniej swoje oświadczenia wydali m.in. Ryan Gosling i Simu Liu, którzy mieli okazję współpracować z obiema paniami. Nieoczekiwanie głos w sprawie zabrała również była pierwsza dama Hillary Clinton, która w serwisach społecznościowych zamieściła wiadomość skierowaną do Gerwig i Robbie.

W krótkim oświadczenia Clinton wspiera reżyserkę i aktorkę, przypominając o miłości fanów:

Greto i Margot

Chociaż może to uwierać, że wygraliście w box office, ale nie zabierzecie złota ze sobą do domu, to miliony fanów was kochają.

Obydwie jesteście kimś więcej niż Kenough.