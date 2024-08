Były chłopak krytykował jej głos - teraz gra śpiewaczkę operową. Angelina Jolie o nowej roli

fot. Pablo Larrain

Angelina Jolie powraca na wielki ekran, tym razem jako śpiewaczka operowa. Aktorka wciela się w rolę Marii Callas w nowym filmie Pablo Larraina, który miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Oczywiście, film wymagał od niej śpiewania, co okazało się większym wyzwaniem, niż można by się spodziewać. Jolie wyjaśniła The Hollywood Reporterowi, że nie śpiewała od lat przez wpływ, jaki miał na nią jej były partner.

- Miałam kogoś w swoim życiu, kto nie był dla mnie miły w kwestii śpiewania. Więc założyłam, że tak naprawdę nie umiem śpiewać. Chodziłam do szkoły teatralnej, więc dziwne, że w ogóle to miało na mnie wpływ. Po prostu dostosowałam się do opinii tej osoby. Więc zanim zaczęłam śpiewać, musiałam zostawić wiele rzeczy za sobą.



Jak Angelina Jolie odzyskała swój głos dla Marii?

Aktorka przyznała, że ten proces wcale nie był prosty. Przez wiele miesięcy musiała uczęszczać na lekcje śpiewu oraz intensywnie uczyła się języka włoskiego, aby jak najbardziej upodobnić się do głosu słynnej śpiewaczki. Jednak opera wymaga korzystania ze swojego ciała "najgłośniej jak potrafisz", co Jolie określiła jako "przerażające".

- Rzadko w życiu wymaga się od nas, abyśmy byli wszystkim, czym możemy być, lub czuli wszystko, co czujemy.

Maria ma trafić na platformę streamingową Netflix jeszcze w 2024 roku.