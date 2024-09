Maria - Netflix pokazał zwiastun filmu z Angeliną Jolie. Miały być Oscary, ale czy na pewno będą?

Netflix

Maria to z całą pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji roku. Angelina Jolie wciela się w niej w legendarną śpiewaczkę operową Marię Callas, a reżyser Pablo Larrain, twórca kobiecej trylogii, w skład której wchodzą już filmy Spencer i Jackie, chce opowiedzieć "piękną, burzliwą i tragiczną historię najsłynniejszej śpiewaczki operowej świata, często określanej mianem "primadonny stulecia", która to historia ma być przeżywana na nowo podczas jej ostatnich dni w latach 70.".

Maria - zwiastun filmu Netflixa z Angeliną Jolie w roli głównej

Maria miała swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji - trzeba zaznaczyć, że spotkała się ona raczej z chłodnym przyjęciem krytyków. Jak pisaliśmy w naszej recenzji:

W trakcie seansu wciąż jednak ściga nas poczucie, że Larrain to w głównej mierze taki filmowy grafoman i z tym jego pokrętnym, choć nomen omen przepięknym wizualnie kinem, naprawdę trudno się polubić. W ostatecznym rozliczeniu to całkiem ciężkostrawna opowieść pełna patosu i kiczowatych dialogów. Angelina Jolie natomiast przypomina zombie (albo żywy szkielet, jak określiła to jedna z dziennikarek) i jej nieciekawa prezencja koresponduje z gasnącą gwiazdą samej Callas. Wygląda to tak, jakby Jolie odgrywała opowieść o samej sobie, która rozgrywa się w tej fikcyjno-historycznej przestrzeni, jaką są wspomnienia, strachy, przemyślenia i żale greckiej artystki. Larrain zdaje się tym filmem robić pean dla samej kariery Jolie niż postaci Callas. Chciałby być cudotwórcą i niczym George Cukor przywrócić sławę Jolie tak, jak amerykański reżyser zrobił to w przypadku Katharine Hepburn.

Całość tekstu przeczytacie w tym miejscu.

Maria zadebiutuje na platformie Netflix 11 grudnia.