Mario Kart Live: Home Circuit z Rainbow Road. Fani odtworzyli kultową trasę

Nintendo

Mario Kart to seria o naprawdę długiej historii, bo jej pierwsza odsłona trafiła na rynek w 1992 roku. Mimo upływu lat, w dalszym ciagu cieszy się ona ogromną popularnością. Duża w tym zasługa nie tylko przystępnej rozgrywki, ale też kreatywnych i świetnie zaprojektowanych tras. Było ich mnóstwo, ale trudno znaleźć drugą równie ikoniczną, jak Rainbow Road. Teraz grupa fanów postanowiła odtworzyć ją w tegorocznym Mario Kart Live: Home Circuit, który przenosi wyścigi z wirtualnych lokacji do rzeczywistych przestrzeni.

Grupa BCN3D Technologies wykorzystała drukarki 3D do przygotowania specjalnych, kolorowych „kafelków”, które następnie połączono ze sobą w kompletną trasę. Końcowy efekt robi świetne wrażenie i wygląda na to, że zakręty są tu równie groźne dla nieuważnych graczy, co w wirtualnym pierwowzorze.

Mario Kart Live: Home Circuit dostępne jest wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Gra sprzedawana jest w zestawie z modelem gokarta wyposażonym w kamerę AR, a także zestawem bramek, które można wykorzystać do budowania własnych tras w swoim mieszkaniu.