Mark Hamill i Kevin Conroy po raz ostatni w jednej animacji. W którym filmie usłyszymy ikoniczne głosy Batmana i Jokera?

fot. DC Comics // Warner Bros. Animation

Kevin Conroy był amerykańskim aktorem, który zasłynął podkładaniem głosu Batmanowi w animowanych filmach i serialach. M.in. dubbingował tytułowego bohatera w Batmanie z lat 90. Aktor zmarł w listopadzie 2022 roku z powodu raka jelit. Jeszcze nie wszystkie jego produkcje, w których użyczył głosu ujrzały światło dzienne. Przed śmiercią wziął udział w nagraniach do Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part 3.

Według IGN we wspomnianym Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part 3 głosu Jokerowi użyczy ponownie Mark Hamill. Źródło serwisu potwierdziło ten casting, choć przedstawiciel aktora ani Warner Bros. Home Entertainment nie zajęło jeszcze w tych doniesieniach stanowiska. Hamill niedawno stwierdził, że jest mało prawdopodobne, że kiedykolwiek ponownie zagra Jokera, chyba że Conroy będzie podkładał głos Batmanowi. Jeśli tak się stanie to będzie to najprawdopodobniej ostatnia wspólna produkcja Hamilla i Conroya w swoich ikonicznych rolach.

Współpraca Hamilla i Conroya rozpoczęła się w Batmanie z 1992 roku, a następnie przez wiele kolejnych lat dubbingowali Bruce'a Wayne'a i Jokera w animowanych produkcjach od DC. Hamill zapewniał, że jego Joker byłby niczym bez Batmana Conroya.

fot. Warner Bros. Animation // DC Entertainment // "Batman: Zabójczy żart"

Crisis on Infinite Earths - Part 3 - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w animacji usłyszymy aktorów takich jak: Corey Stoll (zastąpi Zachary'ego Quinto jaok Lexa Luthora), Katee Sackhoff (Trujący bluszcz), Elysia Rotaru (Black Canary), Brian Bloom (Adam Strange / Sidewinder), Dean Winters (Captain Storm), Jason Spisak (Blue Lantern Razer), Ashly Burch (Nightshade), Hayseed Brett Halton (Batlash / Captain Atom), Armen Taylor (Jay Garrick), Cynthia Kaye McWilliams (Dr. Beth Chapel). Ligę Sprawiedliwości zdubbingują: Darren Criss (Superman), Stana Katic (Wonder Woman), Matt Bomer (Flash), Meg Donnelly (Supergirl) i Jimmi Simpson (Green Arrow).

Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part 3 - film nie ma jeszcze daty premiery.