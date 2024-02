Batman: Caped Crusader - Kevin Conroy użyczył głosu głównemu bohaterowi? Producent wyjaśnia

fot. The CW

Reklama

Kevin Conroy był amerykańskim aktorem, który grywał w filmach i serialach. Zyskał sławę dzięki podkładaniu głosu Batmanowi w różnych animowanych produkcjach, w tym w Batmanie z 1992 roku. Aktor zmarł w listopadzie 2022 roku.

Kevin Conroy nie użyczył głosu Batmanowi w animacji

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Conroy przed śmiercią zdołał nagrać dialogi jako Batman do nadchodzącego animowanego crossovera Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part 3. DC nie potwierdziło tych doniesień. Ponadto zaczęto mówić, że aktor pracował też nad Batman: Caped Crusader, ale współtwórca i producent tego serialu, Bruce Timm (twórca wspomnianej wyżej kultowej kreskówki z lat 90.), zdementował te plotki na forum animesuperhero.com. Napisał, że nie wie czy Conroy podłożył głos w Crisis..., ale na pewno tego nie zrobił do jego animacji.

Mieliśmy nadzieję, że użyczy głosu w nowym serialu (i bardzo chciał to zrobić), ale niestety zmarł, zanim zdążyliśmy to zrobić.

Następnie zwrócił uwagę użytkownikom, żeby traktowali te różne doniesienia z Internetu z przymrużeniem oka.

Czasami te „wycieki" okazują się prawdziwe, ale często są po prostu cynicznymi clickbaitami.

Przypomnijmy, że Batman: Caped Crusader będzie nowym serialem animowanym o tytułowym superbohaterze, którego twórcą jest Bob Kane. Głównym scenarzystą i producentem animacji jest słynny komiksowy scenarzysta Ed Brubaker, który niedawno zdradził, że produkcja nie będzie skierowana do tej samej młodszej widowni, co Batman z lat. 90. Producentami wykonawczymi są m.in. J.J. Abrams i Matt Reeves (reżyser filmu Batman).